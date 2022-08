Aggredita una cameriera di Vignola.

Una vicenda tutta da chiarire quella avvenuta stanotte, intorno alle 4, in un ristorante di Vignola. Una ragazza, di circa 20 anni, sarebbe stata colpita dal cuoco, che le avrebbe lanciato una lampada in faccia. Per schivare l’oggetto, la giovane sarebbe caduta a terra battendo la testa.

Questo pomeriggio, intorno alle 13, sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno accompagnata in ospedale per accertamenti diagnostici. La ragazza avrebbe riferito di esser dolorante al collo e alla mandibola. La sua testimonianza è al vaglio delle forze dell’ordine.