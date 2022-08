Ultime ore per definire le liste di candidati alle elezioni politiche.

Ultimi ritocchi alle liste dei candidati alle elezioni politiche. Da domani alle ore 8 inizia la finestra di tempo a disposizione dei partiti per depositare le liste dei candidati, fino alle ore 22 di lunedì.

Il Partito Democratico a Sassari ha apportato una piccola modifica: nel collegio plurinominale per la Camera, al quarto posto l’olbiese Patrizia Desole, per dare una rappresentanza anche alla Gallura.

Carlo Doria al collegio plurinominale Senato è finora l’unico nome certo del PSD’Az. Forza Italia schiera come capolista alla camera col proporzionale Pietro Pittalis, al senato il consigliere regionale gallurese Angelo Cocciu. Scelta coraggiosa da parte del segretario regionale Ugo Cappellacci, parlamentare uscente, che sarà il candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Cagliari. Potrebbero completare la squadra Ada Lai, responsabile regionale di azzurro donna, Gigi Mureddu capogruppo al consiglio comunale di Oristano e Pasqualina Bardino, medico e responsabile provincia le di Sassari di Azzurro Donna. Ha scelto di non candidarsi Alessandra Zedda, vicepresidente della Regione.

Il centrodestra nel collegio uninominale Sassari-Olbia alla camera schiererà di certo il coordinatore regionale della Lega, Dario Giagoni. Probabile la candidatura di Giovanni Satta al Senato nel collegio uninominale nord Sardegna. Fratelli d’Italia registra l’intenzione del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu di non candidarsi, e definirà le liste probabilmente oggi in serata. Certa la candidatura di Salvatore Deidda capolista alla camera nel proporzionale, e di Francesco Mura nell’uninominale Oristano-Nuoro. L’assessore regionale all’ambiente, Gianni Lampis, dovrebbe essere il candidato dell’uninominale per la camera nel sud Sardegna.

Il Movimento 5 stelle non ha ancora definito le candidature per i collegi uninominali. I capilista dei due collegi plurinominali: saranno alla camera la viceministra Alessandra Todde, al senato l’uscente Ettore Licheri. Licheri sarà capolista al senato anche nel collegio plurinominale della Toscana e in quello del Piemonte 2. Alessandra Todde alla Camera anche nel plurinominale Lombardia 2.