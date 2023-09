La tempiese Daniela Pes conquista il grande pubblico alla Rai

Il successo dell’artista emergente di Tempio, Daniela Pes.

La tempiese Daniela Pes si sta sempre di più imponendo al grande pubblico. Dopo aver ricevuto diversi riconoscimenti per la sua voce, la cantante si è esibita a Radio2 Social Club, programma di Rai Radio2. L’artista ha incantato gli spettatori con la sua “Carme”.

Daniela Pes è una delle voci emergenti più interessanti del panorama musicale e lo dimostrano anche i numeri. Il singolo Carme ha avuto un buon successo, con più di 200mila ascolti su Spotify. Il singolo fa parte del suo album d’esordio “Spira”. La cantante di Tempio Pausania ha ricevuto recentemente il premio Navicella Sardegna e precedentemente la Targa Tenco per il miglior album d’esordio.

L’artista, nata nel 1992 è molto versatile e la sua musica non ha eguali nel panorama musicale italiano, in quanto non solo è una cantante, ma anche strumentista e musicista elettronica. Il primo album “Spira”, prodotto da Iosonouncane, è stato pubblicato il 14 aprile 2023

Prima del suo debutto, ha costruito un notevole background, ottenendo una laurea in Canto Jazz presso il Conservatorio di Sassari e ottenendo una borsa di studio per partecipare ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz, diretti da Paolo Fresu, che l’hanno portata a esibirsi sia al Time in Jazz che all’Harp Festival di Rio de Janeiro. A completare il suo percorso, ha ricevuto importanti riconoscimenti come il prestigioso premio Andrea Parodi nel 2017 (vincendo i premi della critica, della giuria internazionale, per la miglior musica e l’arrangiamento migliore) e i premi per la miglior musica e il premio Nuovoimaie a Musicultura nel 2018.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui