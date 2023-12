I galluresi Daniela Pes e Salmo tra i migliori album italiani del 2023

Daniela Pes e Salmo citati da Internazionale.

L’album “Spira” di Daniela Pes è uno dei migliori nel 2023 tra i lavori discografici italiani e nella classifica c’è anche Salmo. Lo ha decretato il settimanale Internazionale, che gli ha dato addirittura il primo posto in classifica alla cantante tempiese.

Nell’articolo uscito il 19 dicembre scorso, a firma di Giovanni Ansaldo, ci sono anche commenti ai diversi album italiani. L’album “Cvlt” di Salmo e Noyz Narcos hanno ottenuto il settimo posto, dove l’album è considerato ”un disco sincero, rappato in modo impeccabile, pieno di citazioni come un film di Tarantino, e soprattutto ricco di autoironia, senza l’eccessiva rivendicazione della propria street credibility che ormai comincia a stancare”, come si legge su Internazionale.

”Spira” di Daniela Pes ha ottenuto perfino il primo posto. L’album dell’artista tempiese è considerato ”il disco di esordio più convincente degli ultimi anni”. A colpire il giornalista è la presenza di numerose parole in lingua gallurese e neologismi, mentre la voce di Pes è definita ”uno strumento tra gli strumenti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui