La petizione a tutela di Capo Figari è la più firmata.

La petizione contro l’hotel di lusso a Capo Figari è la più firmata in Sardegna. Ha ottenuto 57.428 sostenitori la raccolta firme su Change.org, occupando la posizione 1 della classifica delle 10 petizioni più firmate nell’Isola.

La petizione “Fermiamo la cementificazione a Capo Figari – Riserva naturale, Oasi faunistica e Sic” è stata lanciata da Maremosso Golfo Aranci nel mese di luglio, dopo aver appreso la notizia di un’interesse di riconversione turistica della ex stazione semaforica della Marina Militare, nella quale Guglielmo Marconi fece il più famoso esperimento che diede vita al telegrafo senza fili. E’ chiaro che il valore storico è altissimo per questo luogo e, dunque, le indignazioni sono state tantissime in tutta Italia.

L’idea di trasformare l’area in un hotel di lusso significa, dunque, cancellare la memoria storica, una delle più importanti per l’umanità. E’ grazie a Marconi, infatti, se oggi esistono telefoni cellulari, radio, televisioni e altri mezzi di comunicazione.

Change.org, la più grande piattaforma al mondo per il cambiamento sociale con 11 milioni di utenti in Italia, è lieta di comunicare le campagne più firmate in Sardegna per il 2023. Le petizioni riflettono una serie di preoccupazioni e questioni che hanno catturato attenzione e sostegno da parte della comunità locale. Le 10 campagne più firmate non solo mostrano la diversità delle preoccupazioni all’interno della comunità sarda, ma evidenziano anche l’importanza fondamentale delle questioni sanitarie e ambientali. Le petizioni relative alla conservazione dell’ambiente rappresentano la maggioranza delle petizioni più firmate. Seguono quelle incentrate sulla salute, con temi come la fibromialgia e i servizi sanitari.

Le petizioni più firmate in Sardegna.

La petizione più firmata, con 57.428 firme, è la campagna “Fermiamo la cementificazione a Capo Figari – Riserva naturale, Oasi faunistica e SIC”, lanciata da Maremosso Golfo Aranci; La seconda più firmata, con 44.356 firme, è stata quella per la “Chiusura del CANILE LAGER di Nuoro”, lanciata dal comitato “Cani Liberi” a seguito di un servizio andato in onda a Le Iene; “LA NATURA NON SI TOCCA! Difendiamo il polmone verde di Portixeddu dai privati!”, con 34.638 firme, lanciata da Ignazio Piras a Ottobre; “Salviamo gli Alberi Segnati con la X Rossa sul Lungomare di Torregrande”, con 23.274 firme; “Intitolare la nuova casa dello studente di viale la Plaia a Cagliari a Michela Murgia”, con circa 19mila firme, lanciata da Gianluca Cornacchia; “Salvate la foresta urbana di Cagliari: alberi dello Stallaggio Meloni – Caserma Trieste”, 13.102 firme, lanciata da Marcello Polastri, “Aiutatemi a rialzarmi – Fibromialgia la malattia degli invisibili in Italia”, lanciata da Francesca Sulas, che ne è affetta (37 anni, di Cagliari). Ha raccolto 6.156 firme. “SALVAGUARDIAMO IL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN SARDEGNA”, 4.954 firme, lanciata da SMI Sardegna; “SALVIAMO IL FOSSO DELLA NOCE A SASSARI – NO AL CANALONE CHE DISTRUGGERA’ UN POLMONE VERDE”, con 3,714 firme, lanciata dal Comitato di quartiere Cappuccini Sassari Per la Riapertura del Punto Nascita all’ospedale Civile di Alghero, con 3,282 firme, lanciata da Rachele R.

