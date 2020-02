I numeri della prevenzione del coronavirus in Sardegna.

Sono 58 le persone in isolamento fiduciario, come misura di prevenzione contro il coronavirus, presenti attualmente in Sardegna. Quattordici si trovano nel centro dell’isola.

Nove sono nel sud Sardegna in sorveglianza attiva, sempre con isolamento fiduciario, nella zona nord altre 35 persone sono in isolamento fiduciario.

A diffondere i dati è stato ieri l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. Fino adesso si sono registrati 15 falsi allarmi (16 con quello della ragazza di Porto Torres) e i tamponi eseguiti per verificare la presenza del virus sono risultati tutti negativi. Notevole l’impegno sul fronte della prevenzione da parte della Regione.

Sono state acquistate 24.000 mascherine, circa 1,7 milioni di guanti, 16.000 camici e 60.000 calzari. Insomma, tutte le misure contro il diffondersi del virus sono state prese.

