La condanna per l’incidente in cui morì Davide Rossi.

Ha patteggiato Antonio Demuro, l’uomo che ha investito e ucciso Davide Rossi, il 23 dicembre 2021. L’olbiese, stando a quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, è stato condannato a un anno e 8 mesi ed era l’autista del furgone che ha investito il 36enne lungo la statale 127 all’ingresso di Olbia.

Demuro è stato accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per essersi allontanato dal luogo dell’incidente. Il corpo di Davide è stato trovato in una cunetta dopo ore di ricerche. Antonello Demuro ha sempre sostenuto di non essersi accorto di aver investito la vittima.

La morte di Davide Rossi aveva sconvolto la città, che conosceva benissimo l’uomo. Il 36enne, infatti, era molto attivo politicamente e a lui è stato dedicato il circolo di Fratelli d’Italia. Il suo funerale, che si è tenuto il 30 dicembre 2021, è stato molto partecipato dalla città.

