“Sulle donne solo mani che curano” torna per il terzo anno a Olbia.

Il 24 novembre 2023, vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle ore 9, nella sede dell’Amsicora di via Emilia ad Olbia si terrà un incontro sul tema della violenza di genere promosso dalla Terza S della sede IPIA Amsicora, in continuità con i progetti già realizzati gli scorsi anni.

Visti i numerosi casi di cronaca che ancora ci riportano alla gravità del fenomeno dei femminicidi e della violenza di genere, resta fondamentale proporre riflessioni e considerazioni che provengano dagli studenti, dagli insegnanti e dagli esperti che parteciperanno all’evento.

Le studentesse e gli studenti della Terza S, in collaborazione con Denise Mattana hanno realizzato una performance teatrale dal titolo “Basta!” che evoca l’escalation di violenza emotiva e fisica a cui sono sottoposte molte donne e che si concludono nel più tragico dei modi. La piece richiama numerosi femminicidi balzati alle cronache nell’ultimo anno.

Nella mattinata di venerdì 24 novembre, a partire dalle ore 9, si susseguiranno numerosi interventi orientati a proporre riflessioni sul fenomeno da diversi punti di vista, dalla comunicazione giornalistica, al ruolo delle forse dell’ordine e degli effetti delle normative vigenti, fino alla realtà nascosta della violenza sulle donne con disabilità.

Successivamente ai saluti istituzionali del Dirigente Prof. Gianluca Corda e della Vicesindaca Sabrina Serra interverranno: Luogotenente Putzolu, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Olbia; i rappresentanti della Polizia di Stato di Olbia, Caterina De Roberto Giornalista, direttivo nazionale GIULIA giornaliste; Avv. Franca Della Camelia , esperta in diritto della famiglia e collaboratrice del Tribunale dei minori; Francesca Arcadu Vicepresidente UILDM Sassari (Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolari); Roberta Dessì, Referente del Progetto “Sa Paradura”, Angela Podda, segretaria confederale CIGL Gallura. Modera e introduce: Veronica Asara, educatrice, Presidente Sensibilmente ODV.

Saranno presenti gli interventi delle scuole secondarie di primo grado cittadine A.Diaz, E.Pais, Istituto comprensivo Olbia e Istituto Comprensivo San Teodoro che presenteranno lavori e riflessioni sul tema della giornata.

Scaletta evento 24 novembre 2023

“Sulle donne solo mani che curano”

H: 9.00 Saluti Dirigente Gianluca Corda e Vicesindaca Sabrina Serra

H: 9.30 primo video (statistiche) 2 min

H. 9.45 Presentazione Performance teatrale (ringraziamenti e collaborazioni) Titolo

H. 10.10 Scuola Media Armando Diaz

H. 10.20 Luogotenente Putzolu – Comandante stazione Carabinieri Olbia

H. 10.25 Scuola Media Ettore Pais

H. 10.40 Rappresentante Polizia di Stato Olbia

H. 10.45 Caterina De Roberto – Giornalista, direttivo nazionale GIULIA giornaliste – “Le parole per dirlo: rappresentazione della violenza nei mezzi di comunicazione”.

H. 11.00 Istituto Comprensivo San Teodoro

H. 11.15 secondo Video (4,40 min).

H. 11.20 Roberta Dessì – Referente Progetto “Sa Paradura”

H. 11.25 Avv. Franca della Camelia – Esperta di diritto della famiglia e collaboratrice del Tribunale dei minori. TITOLO dell’intervento.

H. 11.40 Istituto Comprensivo Olbia

H. 11.50 Francesca Arcadu – Vicepresidente ULDM Sassari – “La punta dell’iceberg:

il mondo sommerso della violenza contro le donne con disabilità”.

H. 12.10 Angela Podda , segretaria confederale CIGL Gallura.

H. 12.15 Video Finale

Modera e introduce: Veronica Asara, educatrice, Presidente Sensibilmente ODV.

