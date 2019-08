Dove si trovano i defibrillatori a Olbia e in Gallura.

Il suo acronimo è Dae e si tratta di un macchinario intelligente che, attraverso dei comandi vocali, guida l’ultilizzatore e in 5 secondi individua il tipo di malessere e come si deve procedere o se è necessario l’intervento di defibrillazione.

L’impulso elettrico viene commisurato perfino in base al fisico del paziente. Un macchinario così semplice all’apparenza, ma che in realtà non lo è affatto. È un defibrillatore di nuova generazione e puó salvare la vita.

Ma occorre praticare quest’intervento di primo soccorso subito. Dove si trovano allora i defibrillatori a Olbia e in Gallura? “Nel territorio ci sono due paesi che definiamo cardioprotetti – fanno sapere Martino Addis, della centrale operativa 118 Sassari e il direttore sanitario Pietro Delogu -. Calangianus dispone di un paio di defibrillatori e Luogosanto ne ha 5”. Si tratta in entrambi i casi di defibrillatori pubblici. A Calangianus ne è presente uno anche nella sede della guardia medica.

Per quanto riguarda la mappatura di Olbia, i defibrillatori censiti sono per la quasi totalità privati e presenti nella sede della direzione denerale, Cittadella sportiva “Fausto noce” , Palasport “Datome”, via Civitavecchia 46, Autopattuglia Guardia di Finanza, Autopattuglia Polizia di Stato, in Comune in via Dante, Centro sportivo Samira.

In via Alto Adige 4, sede dell’Asd Gb Martellini, via Pescara, Liceo scientifico mossa, Aad Rudalza in via Multa Sabida, alla Performa Accademy in via Gabriele D’annunzio. Si tratta, anche in questo caso, di defibrillatori automatici esterni (Dae). Altri e sono presenti nei punti di Guardia Medica e Guardia medica Turistica. Tuttavia, è un elenco incompleto in quanto esistono nel territorio diversi Dae non censiti. E tanti ancora che dovrebbero essere installati.

(Visited 333 times, 334 visits today)