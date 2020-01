L’incidente a San Pantaleo.

Tampona con l’auto un altro veicolo e si dà alla fuga. É successo ieri sera a San Pantaleo. Il conducente di un’auto, dopo aver tamponato l’altro veicolo con a bordo tre persone, è fuggito.

Una chiamata al 112 con la descrizione del mezzo, tuttavia, ha consentito ai carabinieri di Porto Rotondo di rintracciare il conducente, un 26enne di Olbia residente ad Arzachena alla guida con patente revocata.

Uno dei passeggeri della vettura tamponata, una donna quarantottenne, è stata trasportata al pronto soccorso di Olbia per le contusioni riportate e ha riportato una prognosi di 15 giorni. Il ragazzo è stato denunciato per fuga in caso di incidente con danni a persone e omissione di soccorso.

