Dalla devozione alla storia, i santi nei nomi dei paesi della Gallura

I santi nei nomi dei paesi della Gallura.

In occasione della festa di Ognissanti, che si celebra il 1° novembre, uno sguardo alla Gallura permette di riscoprire alcuni nomi di paesi legati alla tradizione religiosa e al culto dei santi. Tra i centri del territorio gallurese, tre comuni portano direttamente nel proprio nome un riferimento alla devozione cristiana: Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura e San Teodoro.

Santa Teresa Gallura deve il proprio nome a una decisione del re Vittorio Emanuele I. Il 12 agosto 1808 il sovrano emanò il decreto per la fondazione del nuovo borgo, scegliendo una denominazione legata alla moglie Maria Teresa d’Asburgo-Este. Il nome richiama dunque la figura della regina e la tradizione legata alla santa di cui portava il nome. Prima della fondazione del paese, il territorio era conosciuto come Longosardo, denominazione che ancora oggi sopravvive nella memoria storica locale.

Sant’Antonio di Gallura deve invece la propria denominazione a Sant’Antonio Abate, uno dei santi più venerati della tradizione cristiana, particolarmente legato alla cultura contadina e pastorale. La storia del paese è strettamente collegata alla costruzione della chiesa parrocchiale dedicata al santo. Il 5 novembre 1907 venne istituita la parrocchia e il nuovo centro abitato prese inizialmente il nome di Sant’Antonio di Calangianus. Soltanto nel 1979, con il riconoscimento dell’autonomia comunale, arrivò l’attuale denominazione. La festa di Sant’Antonio Abate viene celebrata il 17 gennaio, con i tradizionali fuochi.

San Teodoro prende il nome dal martire Teodoro di Amasea, soldato romano d’Oriente venerato dalla tradizione cristiana. Il paese si sviluppò attorno alla chiesa dedicata al santo, costruita tra il XVII e il XVIII secolo. Il culto ha accompagnato la crescita della comunità, diventando un elemento centrale dell’identità religiosa locale.

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