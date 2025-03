Dipendenza da gioco: “In Gallura ci sono 30 persone in cura”

Il problema della dipendenza da gioco in Gallura.

I Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) dell’Asl Gallura, che copre un ampio territorio in Sardegna, segnalano attualmente la presenza di 30 persone in cura per dipendenza da gioco d’azzardo. Questo dato, pubblicato nell’undicesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione che rappresenta gli operatori di gioco legale, è stato elaborato sulla base delle informazioni fornite dall’Azienda Socio-Sanitaria. La zona di riferimento include 27 comuni, tra cui Olbia, Arzachena, La Maddalena e Tempio Pausania, e serve una popolazione di circa 157.000 abitanti. In relazione a questi numeri, la percentuale di persone in trattamento per la dipendenza da gioco d’azzardo risulta essere dello 0,02% della popolazione residente.

L’iniziativa di As.Tro, come spiegato in una nota ufficiale, nasce con l’obiettivo di comprendere meglio l’entità del fenomeno della ludopatia, ovvero la dipendenza dal gioco d’azzardo. Da alcune settimane, l’associazione ha avviato una serie di istanze di accesso civico generalizzato rivolte alle Aziende sanitarie di tutto il paese, per ottenere i numeri aggiornati sui pazienti che ricevono trattamento per dipendenze da gioco. L’intento, come sottolinea As.Tro, è quello di costruire una banca dati basata su informazioni concrete, che non solo aiuti gli operatori del settore e le organizzazioni impegnate nella lotta alle dipendenze, ma offra anche uno strumento utile per i decisori politici e per l’opinione pubblica, che merita di essere informata su un tema di crescente rilevanza nel dibattito sociale.

