“Alla scoperta della Sardegna”, nuovo appuntamento a Olbia

L’appuntamento alla scoperta della Sardegna si terrà a Olbia.

L’Olbia Community Hub, in collaborazione con Sardegna Turistica, ha annunciato con entusiasmo il lancio di un ciclo di seminari intitolato “Alla Scoperta della Sardegna”. L’iniziativa, pensata per far luce sul ricco patrimonio storico e culturale dell’isola, offrirà ai partecipanti una serie di incontri tra marzo e maggio 2025, mirati a esplorare alcuni dei monumenti e siti archeologici più rilevanti della Sardegna. Questi eventi rappresentano un’opportunità imperdibile per conoscere più a fondo le meraviglie del passato, grazie agli interventi di esperti e studiosi del settore.

Uno degli appuntamenti più attesi si terrà venerdì 4 aprile 2025, dalle 18 alle 20, all’Olbia Community Hub in via Perugia 3. Durante questo incontro, verranno esaminati in dettaglio due tra i siti archeologici più emblematici del nord Sardegna: il nuraghe Palmavera e la necropoli di Anghelu Ruju. Il seminario si concentrerà sui principali ritrovamenti effettuati in queste aree, esplorando le teorie riguardanti le origini e le funzioni di queste straordinarie testimonianze del passato. Gli esperti presenti guideranno il pubblico attraverso un viaggio di scoperta, offrendo una panoramica approfondita sull’importanza storica di questi luoghi.

A condurre la discussione saranno alcuni dei principali specialisti del settore: Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro; Alessandra Carrieri, funzionaria restauratrice della stessa Soprintendenza; Luca Doro, archeologo di grande esperienza; e Giovanna Tanda, rappresentante della Coop S.I.L.T. La moderazione dell’incontro sarà affidata a Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica, che guiderà i partecipanti attraverso le varie tematiche trattate.

L’ingresso all’evento sarà gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli interessati potranno ottenere maggiori informazioni o prenotare la partecipazione contattando l’Olbia Community Hub al numero telefonico 345/9990314, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo info@olbiacommunityhub.it. Si tratta di un’occasione preziosa per avvicinarsi al patrimonio archeologico sardo, con la possibilità di ascoltare direttamente le voci degli esperti che ogni giorno lavorano per preservare e valorizzare queste importanti testimonianze storiche.

