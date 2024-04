In tanti non raggiungono il diploma in Gallura.

La Sardegna, assieme alla Sicilia, è la regione dove in tanti non hanno diploma e laurea e la Gallura è il territorio con i dati peggiori. Il nuovo report di Openpolis svela come ancora il Sud Italia fa fatica a raggiungere gli standard del Nord Italia riguardo ai parametri di istruzione.

Le cause sono strutturali e spesso si ”ereditano”. Secondo lo studio, infatti, sono i figli delle famiglie meno istruite ad avere meno accesso ai percorsi formativi. Openpolis nel suo nuovo report sulla povertà educativa, svela che il 33,9% i minori vive in deprivazione se il titolo di studi dei genitori è al massimo la licenza media. Quota che scende al 3% tra i figli di laureati. Anche la probabilità di laurearsi dipende molto dal titolo di studi dei genitori. Se i genitori sono in possesso di una laurea è più facile che anche i figli conseguono un’istruzione terziaria.

La condizione educativa sembra essere peggiorata in Italia, anziché arrivare a quel miglioramento auspicato che avvicinasse il Paese al resto d’Europa. La pandemia ha aumentato di 5 punti percentuali l’incidenza di bambini e ragazzi deprivati tra i figli di non diplomati. In Italia quasi 3 residenti su 4 hanno il diploma o la laurea, ma la percentuale scende nel Sud e le Isole. In Sardegna possiedono un titolo secondario o terziario solo il 65,9% degli abitanti, contro 83,2% del Trentino-Alto Adige.

I dati in Gallura.

La Gallura è uno dei territori dove la condizione educativa è peggiore, assieme ad alcune aree dell’entroterra del Sud Sardegna e del Nuorese. A Olbia sono il 66,7% le persone dai 25 ai 49 anni in possesso di un diploma o titolo superiore, una percentuale lievemente superiore alla media regionale. Il dato scende drasticamente nei comuni lontani dalle coste.

Attualmente, infatti, secondo recenti dati Istat, ad avere un titolo di studio di diploma o laurea superiore alla media regionale (del 65,9%) oltre Olbia c’è anche La Maddalena, dove il numero dei diplomati o laureati è del 66,8%. Segue San Teodoro, dove la percentuale è maggiore che a Olbia e sono il 68,5% degli abitanti in possesso di titoli che vanno oltre la terza media.

La situazione educativa nel resto della Gallura è purtroppo sotto la media regionale. Perfino nelle città più grandi come Tempio (63,3%) e Arzachena (63,4%). In altri paesi appena poco più della metà della popolazione possiede un’istruzione superiore. Ci sono paesi come Padru, dove solo il 48,2% è diplomato o laureato, preceduto da Sant’Antonio di Gallura, dove ad essere possesso di titolo di studio secondario e terziario è solo il 50,5% degli abitanti.

Pesa anche la situazione precaria dei trasporti e la carenza di plessi scolastici in molti paesi, eccetto Olbia, che ha un’offerta formativa ampia e la difficoltà di raggiungere per chi vive nell’entroterra i comuni forniti da istituti superiori, che spesso distano oltre i 50 chilometri. Un altro report analizzava, infatti, le problematiche che devono affrontare gli studenti pendolari per raggiungere le scuole.

