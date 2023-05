Le scuole di Olbia sono collegate coi mezzi pubblici

Olbia è la seconda città in Italia per la raggiungibilità delle scuole con i mezzi pubblici. A premiare il comune gallurese è un’analisi di Openpolis, che colloca un’altra città sarda, Oristano, al primo posto nella Penisola con percentuali che arrivano a 100% per collegamento degli edifici scolastici con i mezzi pubblici. Ma la città gallurese arriva seconda per efficienza del trasporto con percentuali al 94,7%. Qui due terzi degli edifici scolastici hanno una fermata entro 500 metri.

In città su 39 istituti scolastici, 37 risultano collegati con il trasporto pubblico, mentre 25 con il trasporto pubblico interurbano. Purtroppo non tutti i comuni della Gallura sono adeguatamente collegati con i servizi e, quindi, anche con le scuole. Molti paesi galluresi impiegano parecchi minuti per raggiungere il centro più vicino, che è quello di Olbia.

I problemi nel resto della Gallura

Qui vivono anche ragazzi minorenni ancora in età di obbligo formativo. Chi abita, ad esempio, a Santa Teresa impiega ben 62,9 minuti e i tempi di distanza della maggior parte dei paesi nel territorio non scende sotto la mezz’ora. Per servizi si intende anche le scuole e qui vivono 652 minori. I più svantaggiati sono infatti ragazzi che devono frequentare le scuole superiori, delle quali molti paesi, nonostante il numero di minori, ne sono sprovvisti.

In Gallura la maggior parte degli istituti sono collocati nei grandi centri come Olbia, La Maddalena, Tempio e Arzachena ma soltanto Olbia dispone di un’offerta formativa più ampia. Questo significa che per frequentare queste scuole chi abita in paesi lontani è costretto a percorrere diversi chilometri per raggiungerle.

Purtroppo il difficile accesso alle scuole, in termini di distanza, aggravano il fenomeno della povertà educativa, dovuto all’abbandono scolastico da parte dei giovani che devono percorrere ogni mattina percorsi lunghi, e, spesso costosi, in termini economici e di tempo. L’analisi svolta da Openpolis, infatti, è incentrata sul diritto all’educazione formativa che viene ostacolato anche dalla difficoltà dei trasporti nel territorio.

Tuttavia, la Gallura non è il peggior territorio in termini di collegamenti con i servizi e, quindi, anche le scuole. Nel Nuorese sono diversi i comuni dove gli abitanti sono costretti a percorrere anche più di 100 minuti per raggiungere il capoluogo di provincia. Il nostro territorio, infatti, si colloca in una posizione intermedia, stando ai dati pubblicati dal portale. I territori più efficienti in termini di trasporti e servizi nei piccoli comuni? Sassari e Cagliari.

