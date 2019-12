I disagi questa mattina sul treno per Sassari.

Una brutta giornata per chi, questa mattina, ha preso il treno delle 10 da Olbia verso Sassari. Subito dopo la partenza, infatti, il treno si è fermato. Una sosta improvvisa e duratura, che ha fatto sorgere tra i passeggeri il sospetto che qualcosa non andasse al treno.

Sospetti fondati, perchè nonostante i diversi tentativi di far ripartire il locomotore, è stato impossibile proseguire il viaggio per un guasto. I passeggeri hanno aspettato, però, sui vagoni per circa un’ora prima di essere informati che bisognava tornare indietro alla stazione di Olbia.

Dopo un’ora e mezza e qualche perplessità, sono stati organizzati dei bus sostitutivi per cercare di rimediare all’inconveniente. Inutile sottolineare i disagi per i passeggeri. Molti erano in viaggio per impegni personali, altri dovevano prendere una coincidenza. Alla fine, si è partiti per Sassari in autobus.

