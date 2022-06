Lo sciopero degli aeroporti.

Entra nel vivo lo sciopero delle compagnie aeree low cost anche all’aeroporto di Olbia e Alghero. A scioperare i lavoratori di EasyJet, Ryanair, Volotea, che nell’ambito di una mobilitazione a livello europeo, non si sono presentati a lavoro.

A essere cancellati a Olbia soprattutto i voli operati con Easyjet, mentre su altre compagnie si sono registrati alcuni ritardi. A essere stati soppressi i voli EC02906 delle 14: 25 in partenza per Milano Malpensa, EC02904 in partenza alle 12:40 per Malpensa, EC02903 in arrivo alle 12:05 da Malpensa, EC02905 alle 13:50 da Malpensa, EC02907 delle 17 da Malpensa. Ritardi e cancellazioni anche da parte di altre compagnie. A causa dello sciopero i voli EW00844 con Eurowings da Colonia delle 9 non è arrivato a Olbia, EW00845 per Colonia previsto per le 9:40 è stato cancellato. Numerosi anche i ritardi con altre compagnie come Volotea e Lufthansa.

Disagi anche nell’aeroporto di Alghero, dove alcuni voli con la compagnia Irlandese, Ryanair, sono stati cancellati. I motivi dello sciopero, della durata di 24 ore, è la richiesta da parte dei dipendenti delle 3 compagnie di rispettare i contratti di lavoro stabiliti dalle leggi e che l’equipaggio abbia un trattamento equo. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti.