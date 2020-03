La disinfezione delle strade.

La Provincia di Sassari ha predisposto una serie di interventi di disinfezione delle strade e degli spazi aperti nei centri abitati del proprio territorio. Le operazioni, in ogni comune, si svolgeranno tra le 22 e le 5 del mattino.

Ogni singola amministrazione comunale provvederà a disporre la specifica ordinanza per inibire il passaggio dei non addetti e degli animali domestici un’ora prima e un’ora dopo lo svolgimento delle operazioni. Durante il trattamento sarà, inoltre, vietato esporre cose e stendere i panni all’esterno. Vietato anche sostare e parcheggiare gli automezzi in prossimità delle zone interessate, così da non intralciare le operazioni ed evitare eventuali danni.

La disinfezione seguirà il seguente calendario. Martedì 17 marzo, a partire dalle 22, a Ittiri e Alghero, Tempio e Calangianus, Semestene, Giave e Padria, Aglientu, Luogosanto, Santa Teresa e Luras. Disinfezione anche a Olbia, così come a Viddalba, Bortigiadas, Erula, Badesi e Trinità d’Agultu. Interventi ad Arzachena e anche a Usini e Sennori.

Mercoledì 18, sempre a partire dalle 22, la sanificazione avverrà a Sorso, Uri e Chiaramonti. Le operazioni verranno eseguite nella stessa nottata anche a La Maddalena, a Bonorva, Pattada, Osilo e Buddusò.

