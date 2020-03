La decisione del Comune di Olbia.

“Da un’attenta valutazione di tutte le variabili interessate dalla questione dell’emergenza epidemiologica, abbiamo deciso di non chiudere l’Ecocentro e il Centro Servizi del Comune di Olbia. Tali attività sono infatti ritenute essenziali. Ciò non toglie che, nell’ottica di preservare la salute pubblica e ottemperare alle disposizioni governative, un solo utente per volta può conferire all’Ecocentro. L’entrata è consentita, quindi, ad un solo mezzo alla volta, regolamentato dalla sbarra in ingresso”. Lo afferma il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Per quanto riguarda il Centro Servizi, tutte le informazioni sono rese tempestivamente per via telefonica o mezzo e-mail. L’accesso programmato degli utenti, previa richiesta di appuntamento, è garantito per le sole necessità indifferibili, quali ad esempio la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata. La società appaltatrice, nell’espletamento del servizio, garantisce la sicurezza per gli operatori e per l’utenza stessa.

“Ancora una volta facciamo appello al buon senso dei nostri concittadini. Accedete ai servizi sopra descritti solo in caso di reale ed urgente necessità, se possibile rimandate le operazioni a quando la situazione si sarà normalizzata”, conclude il sindaco.

(Visited 135 times, 135 visits today)