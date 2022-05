L’incidente a La Maddalena.

Incidente stradale, questo pomeriggio, a La Maddalena. Intorno alle 15, per cause in fase di accertamento, il conducente di una Ford Ka è uscito di strada finendo contro un muro.

Rapido l’intervento degli operatori del 118, in località Sasso Rosso, che hanno prelevato il giovane per accompagnarlo al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. Presenti anche i vigili del fuoco del locale Distaccamento per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi.