Dolore a Tempio per la scomparsa di Domenico, aveva 54 anni

L’addio a Domenico Uscidda di Tempio Pausania.

Dopo una lunga e sofferta malattia, si è spento a Tempio, all’età di 54 anni, Domenico Uscidda. La triste notizia è stata comunicata dalla moglie Marianna, dai fratelli Luca e Claudio, dai suoceri Matteo e Rosa, dai cognati Mario e Sandra, nonché dai suoi amati nipoti Nives e Christopher, dagli amici e dai parenti tutti.

I familiari desiderano esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice, che con grande professionalità e umanità ha assistito Domenico durante la sua lunga malattia, offrendo non solo cure mediche, ma anche un supporto affettuoso e costante che ha reso meno doloroso il suo difficile percorso.

Il funerale si è svolto sabato 23 novembre, alle ore 14:45, con partenza dall’Hospice in via Limbara, per la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Tempio, dove è stata celebrata la Messa in suffragio del defunto.

