Oltre 70 cooperative si ritrovano a Olbia per il congresso Agci

A Olbia il congresso interprovinciale delle cooperative Agci

Più di 70 cooperative del Nord Est Sardegna di Agci si riuniranno a Olbia il 30 novembre per il primo congresso interprovinciale. Sarà presieduta dal presidente territoriale Michele Fiori. Un congresso che vedrà la partecipazione delle cooperative aderenti che discuteranno di temi cruciali come la gestione del territorio, il ruolo dell’economia sociale, la sostenibilità ambientale, l’energia rinnovabile, il benessere delle persone e il welfare.

“Tra i partecipanti saranno presenti figure di spicco dell’AGCI, come il presidente nazionale Giovanni Schiavone e il presidente dell’AGCI Sardegna, Giovanni Angelo Loi, insieme a rappresentanti locali e regionali, pronti a intervenire su questioni fondamentali per il futuro del settore cooperativo. Verranno poi introdotti diversi strumenti di supporto finanziario e formativo, come General Fond, FonCoop e AGC Formazione, per agevolare lo sviluppo delle cooperative e migliorare i servizi per i soci”.

“Una importante novità da segnalare è il coinvolgimento di due collaboratori storici, Antonio Noli e Filippo Sanna, a cui AGCI Sardegna ha recentemente assegnato ruoli di rilievo all’interno del comitato misto paritetico regionale e dell’osservatorio regionale sugli appalti e accreditamenti, confermando l’impegno dell’associazione territoriale Gallura Nuoro nel tutelare e rappresentare gli interessi delle cooperative a livello regionale e intensificare il dialogo con le istituzioni locali”.

“Il congresso rientra in un più ampio piano di rafforzamento delle attività dell’Associazione, fondamentali per garantire la trasparenza e il corretto funzionamento delle cooperative. AGCI Gallura-Nuoro proporrà per il prossimo quadriennio un programma politico-associativo volto a potenziare l’economia e a promuovere l’occupazione nella nostra regione”.

