Dolore a Olbia per la scomparsa di Erminio Eretta, aveva 67 anni

L’addio a Erminio Eretta nella chiesa di Olbia.

Dolore e commozione a Olbia per la scomparsa di Erminio Eretta, venuto a mancare all’età di 67 anni. La notizia della sua morte è stata annunciata con tristezza dalla moglie Gina, dalle figlie Francesca e Juli, accompagnata dal piccolo Edoardo, e Chiara con Carlo. A piangerlo anche la madre Tomasina, la suocera Francesca, le sorelle Paola con Mario e Anna Maria con Giovanni, nonché i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Erminio ha vissuto una vita di affetti e legami forti, ed è ricordato con affetto da tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il funerale si terrà domani, martedì 7 gennaio, alle ore 10:30, nella chiesa parrocchiale di San Paolo apostolo. Il corteo funebre partirà dall’abitazione dell’estinto, situata in via Tavolara 39, per accompagnarlo nell’ultimo viaggio. La comunità si stringe attorno ai suoi cari, condividendo il dolore per questa grande perdita.

