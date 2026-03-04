Si fa il bagno e ha un malore, paura per un 60enne ad Aglientu

Malore in mare per un 60enne ad Aglientu.

Un malore per un uomo nel primo pomeriggio di oggi ad Aglientu, presso la spiaggia di Vignola a Mare. Un 60enne, che si trovava in acqua per una nuotata davanti alla discesa a mare del Camping Village Saragosa, si è sentito male improvvisamente e ha avuto la prontezza di allertare immediatamente i soccorsi del 118.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Protezione Civile Lungoni di Santa Teresa Gallura e l’elisoccorso decollato dalla base di Olbia. Proprio durante le prime fasi del soccorso, la situazione è precipitata: l’uomo è andato in arresto cardiaco sotto gli occhi dei sanitari. Il personale medico ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, riuscendo a far ripartire il cuore del paziente.

L’uomo è stato successivamente trasferito in elicottero all’ospedale di Olbia, dove è giunto in stato di coscienza. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza e proteggere l’area di atterraggio del velivolo, sono intervenuti i Carabinieri e la Guardia Forestale di Aglientu.

