La sentenza del Tar.

Dopo il Comune di Olbia arriva anche il Tar a fermare il progetto di costruzione del complesso residenziale di Pittulongu. Presentato dalla società Baia Azzurra, prevedeva la realizzazione di 22 appartamenti.

Dopo le valutazioni il Comune di Olbia aveva dato però parere negativo, in quanto era basato su un progetto del 2008, che non era in linea con le leggi urbanistiche e quindi doveva essere modificato.

Contro questa decisione la società aveva fatto ricorso al Tar, ma il Tribunale ha dato ragione al Comune sia per la scadenza del termine di fine dei lavori sia per il fatto che parte delle costruzioni ora ricadrebbero in un’area di pericolosità idraulica molto elevata.

