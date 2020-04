Dopo che l’ultimo aereo di Air Italy è volato via da Olbia i sindacati chiedono risposte

La lettera dei sindacati alla Regione.

I sindacati Fit-Cisl, Uiltrasporti, UglTa tornano sulla situazione Air Italy, dopo che, venerdì 17 aprile, è volato via da Olbia l’ultimo aereo della compagnia chiedendo risposte alla Regione e al presidente Solinas.

Un volo simbolico, commentano i sindacati che “ha portando via con sé i sogni e le speranze di tutti i lavoratori che per anni hanno prestatola loro attività lavorativa in un’azienda che ha rappresentato per loro una seconda famiglia.Mai avremmo pensato che quel giorno potesse arrivare davvero, mai avremmo creduto che la gloriosa storia di Alisarda prima, Meridiana e Airitaly poi, potesse finire in una maniera così ingiusta, non degna del suo lodevole passato”.

“Capiamo – continuano i sindacati – che la difficile emergenza sanitaria, economica e sociale in atto in questo momento in Sardegna abbia priorità su tutto, ma non bisogna dimenticare che la catastrofe coronavirus non ferma la corsa dei liquidatori a dissipare beni e asset aziendali, cancellando indisturbati 54 anni di storia come se niente fosse.Abbiamo chiesto che anche la Regione Sardegna, con coraggio e determinazione, trasformasse questo drammatico periodo storico in un’occasione di rara opportunità, accompagnando il Governo nella realizzazione di un grande vettore di riferimento di cui Air Italy può e deve fare parte”.

“A breve, quando il lockdown sarà allentato e gli aeroporti potranno riaprire, sarà fondamentale farsi trovare pronti, saranno necessari collegamenti garantiti, servirà una continuità territoriale vera, tutto questo dotandosi di un vettore che sappia fare ciò che Meridiana ha fatto in questi ultimi 54 anni. Solo così la Sardegna potrà ripartire e non farsi sopraffare da questa terribile crisi.Questo è ciò che si meritano i Sardi, questo è ciò che si meritano i lavoratori Air Italy”, concludono i sindacati.

