Dove comprare la droga a Olbia.

La questione del consumo e della diffusione delle droghe, con le reti della criminalità organizzata ad essa connesse, rappresenta una delle piaghe più terribili della società, e coinvolge in particolare i giovani. Non è una novità che, a Olbia, lo spaccio di stupefacenti sia un mercato florido, arrivando fino alle vie del centro storico.

Negli ultimi anni si è sviluppato un mercato più economico, rendendo così il consumo di droga alla portata di tutti. Hashish e marijuana costano pochissimo e sono facilmente reperibili. Così come la cocaina. Ogni zona sembra essere affidata ad un gruppo di spacciatori o, quantomeno, avere le proprie peculiarità dove è possibile trovare qualsiasi tipo di droga.

Il via vai durante la sera è continuo in centro, soprattutto da piazza Matteotti alle vie interne di via Vittorio Veneto. Ma il mercato della droga è presente anche in alcune vie della località conosciuta come “Olbia mare”, dietro il centro commerciale Auchan.

Proprio qualche settimana fa, infatti, erano stati effettuati dei controlli a tappeto dai carabinieri di Olbia, concentrati in particolare nelle aree e nei luoghi frequentati da diversi giovani. I militari hanno presidiato e pattugliato i punti nevralgici del centro abitato della città di Olbia. Le attività di controllo hanno riguardato soprattutto piazza Matteotti e via Vittorio Veneto.

