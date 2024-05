Il dramma degli ex dipendenti di Air Italy.

Nel mese di giugno scadranno gli ammortizzatori sociali per oltre 600 dipendenti tra ex Meridiana ed Air Italy. La Filt Cgil lancia l’allarme per il loro futuro e chiede che la società che gestirà gli hangar dell’aeroporto Costa Smeralda assuma i tecnici attualmente disoccupati. Alcune settimane fa, una delegazione di dipendenti ha incontrato la presidente della Regione, Alessandra Todde, per discutere i termini della vertenza.

Poche settimane dopo il suo insediamento, l’assessora del Lavoro, Desirè Manca, ha accolto positivamente la richiesta di incontro avanzata dai rappresentanti di tutte le sigle sindacali coinvolte nella vertenza Air Italy, che chiedono garanzie per il ricollocamento degli ex lavoratori della compagnia. Questa sera si è tenuto in assessorato un primo tavolo di confronto, al quale ha partecipato anche l’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa per sostenere i lavoratori e le loro famiglie.

“Sappiamo che i piloti non percepiscono più gli ammortizzatori sociali già dallo scorso aprile, mentre gli amministrativi perderanno l’aiuto a giugno, e gli assistenti di volo nel mese di ottobre. Stiamo cercando di attivarci a tutti i livelli per valutare quale sia la maniera più efficace per intervenire, assieme all’Aspal, e offrire soluzioni a tutela delle professionalità di tutti i settori”, ha dichiarato l’assessora del Lavoro Desirè Manca.

Nel corso dell’incontro si è trattato approfonditamente anche il tema delle certificazioni in possesso dei tecnici del settore manutenzione.

