Panettone amaro per gli ex dipendenti di Air Italy: “La Naspi sta scadendo”

La mozione per gli ex lavoratori di Air Italy.

La mozione per gli ex lavoratori di Air Italy è tornata in Consiglio comunale a Olbia. Il tema è importante e avvelena il Natale a più di 600 ex lavoratori sardi. La Naspi, infatti, scadrà nell’aprile 2024 e gli ex dipendenti si trovano a non avere più un sostegno economico nel 2024.

Il documento è stato portato dall’opposizione del Consiglio comunale, il consigliere Alfideo Farina ha letto l’articolo 3 della Costituzione dove tutti i cittadini hanno pari diritti e dignità sociale. E ha parlato di un trattamento ingiusto degli ex lavoratori che diversamente da quelli di Alitalia non sono stati ancora integrati e sono stati lasciati a casa.

“Numerosi lavoratori sardi sono stati completamente dimenticati – dichiara Farina -. Con la Naspi in scadenza tra aprile e settembre 2024, non si intravede alcuna prospettiva di occupazione per loro. Si tratta soprattutto dei lavori nel settore terra, molti sulla soglia della pensione ma che non ancora non hanno maturato i contributi necessari. Altri tra i 40 e i 50 anni. Nonostante le competenze acquisite difficilmente saranno reintegrati nel settore, a meno che non stravolgano la propria vita lasciando l’Isola”.

I consiglieri si sono rivolti al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, per esercitare nelle sedi opportune tutta l’autorevole azione politica necessaria per fare in modo che queste famiglie siano aiutate in qualche modo. Anche sollecitando le aziende del settore aereo come la Geasar o quelle che attualmente operano nel territorio con la continuità territoriale.

Il primo cittadino ha risposto alla mozione promettendo il suo impegno per sostenere gli ex lavoratori e offrire loro delle opportunità adeguate. “Vi direi anche l’impossibile – ha risposto Nizzi – ma faremo quanto ci permetterà, non soltanto la normativa ma anche la vicinanza dei nostri rappresentanti politici a livello nazionale e regionale. Abbiamo anche un’occasione importante nel nostro futuro che è quella delle vicinissime elezioni regionali ed europee e non sarebbe male impegnare i candidati di far assumere questo importante impegno”.

