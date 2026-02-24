Giro di droga tra la Gallura e l’Albania: scattano sanzioni severe

Condannato il gruppo coinvolto nel traffico di droga tra Gallura e Albania.

Oggi, 24 febbraio, il tribunale di Tempio ha emesso una serie di condanne per un giro di droga tra l’Albania e la Gallura. Durante il giudizio è caduta l’accusa più grave di associazione a delinquere, portando a pene inferiori rispetto alle richieste iniziali della Direzione distrettuale antimafia.

Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, l‘individuo indicato come il vertice del sodalizio è stato condannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione e a una multa di 65mila euro per la detenzione e il trasporto di cocaina, a fronte di una richiesta dell’accusa che ammontava a 16 anni.

Per quanto riguarda gli altri soggetti coinvolti, le sentenze hanno stabilito pene detentive rispettivamente di 10 anni con 45mila euro di multa, 9 anni con 30mila euro, 8 anni con 30mila euro e 7 anni con 40mila euro di sanzione. Altri imputati hanno ricevuto condanne pari a 6 anni e 6 mesi, 5 anni e 6 mesi, e 4 anni di reclusione..

In un caso la pena è stata di 2 anni con sospensione condizionale, mentre un uomo è stato pienamente assolto per non aver commesso il fatto. L’operazione, scattata nell’estate del 2019 sotto il coordinamento della DDA di Cagliari, aveva svelato un sistema in cui la droga veniva importata dall’Albania e trasportata in Gallura tramite navi passeggeri provenienti dai porti di Civitavecchia e Livorno. Una volta giunte a destinazione, le sostanze venivano gestite da intermediari locali per essere distribuite nelle zone della movida gallurese e tra i consumatori più giovani.

