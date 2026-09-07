Droga a San Teodoro, arrestati due turisti inglesi

Arrestati due turisti inglesi a San Teodoro.

Un controllo dei carabinieri della Compagnia di Siniscola si è concluso con due arresti a San Teodoro, dove due cittadini britannici, di 33 e 25 anni, sono stati trovati in possesso di un consistente assortimento di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli sul territorio predisposti dai militari. Durante la verifica, i carabinieri avrebbero rinvenuto diverse tipologie di droga, tra cui cocaina, marijuana, hashish, Mdma e ketamina, oltre a sostanze allucinogene. Nel corso dell’intervento sono state inoltre sequestrate 37 pasticche di ecstasy. La varietà delle sostanze trovate ha portato i militari a ipotizzare un’attività di spaccio rivolta a più tipologie di consumatori. Saranno ora gli accertamenti a stabilire la provenienza della droga e la sua eventuale destinazione.

Le operazioni non si sarebbero svolte senza difficoltà. Uno dei due giovani avrebbe reagito al controllo tentando di sottrarsi all’arresto e opponendo una violenta resistenza ai militari. L’uomo è stato comunque bloccato e arrestato insieme al connazionale. Al termine degli interventi, entrambi sono stati condotti nel carcere di Nuoro, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per i due cittadini britannici è stata inoltre avanzata la proposta di un provvedimento di allontanamento dal territorio di San Teodoro. Qualora adottato, il divieto impedirebbe loro di fare ritorno nel comune per i prossimi due anni.

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