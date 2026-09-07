Hashish, cocaina e armi: 11 denunce a San Teodoro

Le denunce dei carabinieri a San Teodoro.

Notte di controlli e interventi a San Teodoro, dove l’attività dei carabinieri della Compagnia di Siniscola ha portato alla denuncia di altre 11 persone per una serie di reati. Le contestazioni vanno dalla detenzione di droga ai fini di spaccio alla guida in stato di ebbrezza, passando per il porto di armi e per episodi di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Tra gli interventi effettuati spicca quello che ha coinvolto un 48enne londinese, fermato durante la notte mentre percorreva in bicicletta elettrica la strada statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 117 in direzione Olbia. Il controllo ha fatto emergere una situazione più complessa del previsto. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Durante la successiva perquisizione, i militari avrebbero inoltre trovato una quantità significativa di hashish e un bilancino di precisione. Per il 48enne è quindi scattata la denuncia anche per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La presenza del bilancino e il quantitativo di hashish rinvenuto sono ora al vaglio degli investigatori nell’ambito degli accertamenti sul caso.

Un’altra denuncia per droga ha riguardato un 44enne di Olbia. I carabinieri lo avrebbero trovato in possesso di un quantitativo considerevole di cocaina già suddivisa in dosi, secondo l’ipotesi investigativa destinate alla cessione. Anche in questo caso, durante il controllo è stato trovato un bilancino di precisione. I due episodi rientrano in un’attività più ampia condotta dai carabinieri nel territorio di San Teodoro, dove i controlli hanno interessato diversi ambiti della sicurezza. Complessivamente sono 11 le persone denunciate, con contestazioni che comprendono anche violazioni legate alle armi e condotte nei confronti di pubblici ufficiali.

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