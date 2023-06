 Il campionato italiano juniores di surf torna in scena alla Marinedda

Il contest si svolgerà il 24 giugno alla Marinedda a Isola Rossa.

Il semaforo del contest della federazione Surfing Fisw, e organizzato dall’associazione sportiva Marinedda Bay di Isola Rossa, è verde: dopo una prima metà di giugno trascorsa tra la bonaccia del mar Mediterraneo, questo è il momento giusto per aprire le danze.

La gara si svolgerà sabato 24 giugno, nella spiaggia della Marinedda a Isola Rossa, con il meeting atleti fissato alle 9 e le prime di batterie di atleti in acqua dalle 10, orario definito per consentire anche a chi arriva dalla Penisola di essere presente. Tra i frangenti della baia gallurese si affronteranno ragazzi e ragazze sino ai diciotto anni di età provenienti da tutta Italia.

L’appuntamento.

Il Nesos King of Grommets, manifestazione nata nel 2010 per promuovere il surf da onda anche nelle fasce di età più giovani, metterà a confronto oltre trenta atleti nelle categorie under 12, 14, 16 e 18, maschili e femminili. Sarà uno giro di boa importantissimo per chi punta al titolo di campione italiano: con la quarta tappa prevista nel Lazio, e la seconda che non ha potuto godere di giuste condizioni meteo e rimandata in autunno (ma con priorità agli altri contest già in programma), l’appuntamento della Marinedda potrebbe dire già molto sulla classifica.

“La perturbazione sembra buona – commentano dall’associazione MarineddaBay – le carte meteo indicano un metro di onda per tutta la giornata, con assenza di vento e sole: una condizione che sembra migliorata rispetto alle previsioni di qualche giorno fa e che come tutti sanno è ideale per il surf e per lo svolgimento di una gara juniores”.

La manifestazione, che sarà trasmessa in diretta grazie alla webcam sul sito web Marinedda Bay, aprirà la stagione agonistica della Marinedda, una spiaggia che ha saputo fare del surf un punto di forza e un traino dell’offerta turistica. Risale al 2004 la prima gara organizzata in questa baia, e da allora e per ogni anno non sono mai mancati eventi entusiasmanti all’insegna del surf da onda, sport diventato olimpico.

Su questa scia, l’associazione Marinedda Bay ha stretto una partnership con Wave Hunters Pro che organizza “Air Hunters Italy” il primo contest italiano di manovre aeree libero e aperto a tutti. A margine del Nesos King of Grommets, e più precisamente nel pomeriggio di venerdì, gli atleti saranno liberi di esprimersi in free surf e staccare la loro migliore manovra aerea. Partecipare è gratuito: basta inviare un video in formato 16:9 o 9: 16 (formato reel). Una giuria, capitanata dal primo air-man italiano Nicola Bresciani, premierà il miglior aerial con un premio di mille euro per la categorie dei professionisti e una tavola Bradley e una lycra del campione Leonardo Fioravanti per quella delle giovani promesse.

Il Nesos King of Grommets èorganizzato con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu ed è supportato da Hurley, Nesos Surf Shop, Sardegna House, Canneddi Beach, Xcel Wetsuit, Hotel Marinedda, Ristorante il Sagittario, Cantina Li Seddi, La Funtanedda, Bar il Cormorano, Chiosco bar il Veliero, Chiosco Bar il Mistral, Aqua Fantasy, Costa Rossa Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui