Violento incidente sulla strada per San Teodoro, un ferito: è grave

L’incidente sulla strada per San Teodoro.

Grave incidente, questa sera, sulla strada per San Teodoro. Intorno alle 19:30, per cause in fase di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muro della galleria. L’impatto, violentissimo, lo ha intrappolato tra le lamiere.

Sul posto, all’altezza della strada statale 131 dcn, al chilometro 126, sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno estraendo l’uomo. Presenti anche i volontari del 118 che, una volta liberato dall’auto, accompagneranno il ferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

