Olbia-Bergamo, EasyJet condannata: 500 euro a due passeggeri

Volo cancellato e quasi 14 ore di ritardo: il Giudice di Pace di Olbia riconosce 500 euro di compensazione a due viaggiatori.

EasyJet dovrà versare 500 euro a due passeggeri per la cancellazione di un volo da Olbia a Milano Bergamo. La condanna è arrivata dal Giudice di Pace di Olbia, che ha riconosciuto ai due viaggiatori una compensazione di 250 euro ciascuno. I passeggeri erano assistiti da ItaliaRimborso.

La vicenda risale all’8 agosto 2024, quando il volo EJU6005 sarebbe dovuto partire dall’aeroporto di Olbia alle 18:55, con arrivo a Bergamo alle 20:05. La compagnia ha cancellato il collegamento e i passeggeri sono stati riprotetti su un volo del giorno successivo. Hanno così raggiunto la destinazione con 13 ore e 46 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto.

Il regolamento europeo

Nella decisione, il giudice ha applicato il Regolamento europeo 261/2004, che tutela i viaggiatori in caso di cancellazione dei voli. La compagnia può essere esentata dal pagamento soltanto se dimostra la presenza di circostanze eccezionali che non potevano essere evitate. Secondo quanto riferito da ItaliaRimborso, nel caso in esame questa prova non è stata fornita.

Per le tratte inferiori a 1.500 chilometri, la normativa prevede una compensazione di 250 euro per passeggero. Da qui il totale di 500 euro riconosciuto ai due viaggiatori. La sentenza del Giudice di Pace di Olbia conferma l’applicazione delle tutele europee quando la cancellazione è accertata e la compagnia non dimostra l’esistenza di condizioni che escludano il diritto all’indennizzo.

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