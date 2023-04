L’Ecobox di Olbia diventa una discarica

Gli Ecobox sistemati a Olbia sarebbero dovuti servire per la raccolta differenziata, ma gli incivili li hanno trasformati in discariche. Le immagini pubblicate da Antonio “Tango” Dessì su Facebook sono inequivocabili: i cittadini vanno lì a buttare di tutto e i rifiuti si accumulano.

Se le immagini sono orribili, l’unica magra consolazione è che chi ha lasciato all’Ecobox quei rifiuti se ne sarebbe magari sbarazzato in campagna o in riva al mare. Meglio che la discarica sia controllata, ma è evidente che sia necessario un cambio di passo nella gestione. Perché, ormai è appurato, un rifiuto lasciato in malo modo o fuori posto non rimane mai da solo: qualche altro incivile segue l’esempio sbagliato.

