La risposta della società Terna Spa.

Proprio ieri il deputato del Movimento 5 Stelle, è intervenuto sul progetto di realizzazione da parte di Terna Spa degli elettrodotti a Santa Teresa – Tempio e Tempio – Buddusò che ricadranno nella zona settentrionale della Sardegna interessata da aree di pregio naturalistico.

In merito all’interrogazione oggi la Terna Spa vuole informare tutti i cittadini con una nota che: ” A seguito dell’attività di concertazione, nel 2013 è stata firmato un verbale con la Regione e i Comuni interessati dall’intervento, finalizzato all’individuazione condivisa delle aree da destinare al percorso della linea elettrica. Nel 2014, successivamente alla firma del verbale, è stato avviato il procedimento autorizzativo dell’opera. La Terna Spa ribadisce oggi la completa disponibilità a incontrare nuovamente la comunità e le Istituzioni locali per confrontarsi ed individuare la soluzione ambientalmente più sostenibile per il territorio”.

