Conclusa la campagna elettorale a Olbia.

Si chiude la campagna elettorale a Olbia e i due candidati Settimo Nizzi e Augusto Navone incontrano i cittadini in due punti diversi della città.

Il candidato Navone ha organizzato il suo comizio, con alcuni candidati consiglieri della Grande Coalizione, intorno alle 19, in piazza Mercato, dove ha raccontato la storia della sua campagna elettorale, scegliendo la location del suo incontro per parlare della necessità del recupero di piazza Mercato e creare un luogo di cultura, facendo rinascere il teatro.

“Avete lavorato in maniera incredibile siete andati nelle case degli amici per far ascoltare il messaggio, vogliamo ricostruire il senso di comunità – ha detto Navone -, abbiamo notato che in questi anni c’è stata una specie di cappa che ha oscurato il dibattito quasi come quella che si vive nei regimi militari che in qualche moto cercano di reprimere e comprimere la libertà e democrazia della gente. Siamo una bella famiglia e sono orgoglioso della grande Coalizione Civica, sono orgoglioso di tutte le sensibilità politiche siete riusciti a fare sempre quel passo di lato che vi ha consentito di fare le scelte migliori e risolvere qualche piccola discussione che c’è stata ma ho percepito la volontà di presentare la città come un corpo unito”.

L’avversario politico e sindaco uscente Settimo Nizzi ha incontrato i cittadini nel piazzale della basilica di San Simplicio alle 19.30. La riqualificazione del quartiere San Simplicio e Gregorio è uno dei suoi punti trattati stasera.

“Vogliamo che questa zona di Olbia sia vivibile per le famiglie e per i bambini – ha detto il candidato Nizzi -. Ancora oggi è difficile passare nelle zone della stazione, ecco perché è importante che noi riusciamo a riqualificare questo quartiere, perché i giovani che hanno intenzione di vivere qui possano stare tranquilli”.