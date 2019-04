I non eletti presentano il ricorso.

E’ stato depositato nella cancelleria del Tar il primo ricorso contro le elezioni regionali della Sardegna, avvenute il 24 febbraio scorso. Il ricorso riguarda le liste che non hanno raccolto le firme per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna del 24 febbraio.

Il ricorso è stato presentato da Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta, e l’assessora comunale cagliaritana Marzia Cilloccu. La loro battaglia è molto chiara: chiedono che i giudici amministrativi controllino l’adesione tecnica di alcuni consiglieri ad alcune liste, mentre poi si sono presentati in altre il giorno delle elezioni regionali.

Sarebbero 4 i casi che riguardano Marco Tedde in un primo momento faceva parte di Forza Italia poi candidato con Sardegna civica, Valerio Meloni candidato del Pd ma sostenitore di Sardegna in comune, Paolo Luigi Dessì pare abbia firmato con la Lega per poi presentarsi con il Psd’Az e infine Gianni Lampis in mezzo a due partiti Energie per l’Italia e Fratelli d’Italia.

La loro richiesta è una vera battaglia contro i risultati delle elezioni regionali e il Tar dovrà esprimersi entro il 12 giugno.

