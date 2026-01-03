Lutto all’ospedale di Tempio per la scomparsa dello storico dottore Elio Tamponi

Addio al dottor Elio Tamponi.

Un lutto ha colpito profondamente la Gallura con la scomparsa del dottor Elio Tamponi. Storico responsabile del pronto soccorso di Tempio Pausania, la scomparsa del medico ha sconvolto Tempio e anche Calangianus. A esprimere parole di cordoglio il sindaco Fabio Albieri a nome dell’amministrazione comunale di Calangianus, che si è unita al lutto che ha colpito la Gallura.

“Storico responsabile del Pronto Soccorso di Tempio Pausania, il Dottor Tamponi non è stato solo un medico stimato, ma un vero punto di riferimento per intere generazioni. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla cura del prossimo con professionalità, umanità e una dedizione instancabile, diventando un pilastro fondamentale della nostra sanità locale.In questo momento di grande tristezza, rivolgo a nome mio e di tutta l’amministrazione Comunale le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutti i suoi cari. Ci lascia un esempio di grande valore civile e umano che non dimenticheremo.Riposi in pace, Dottore“, ha dichiarato il primo cittadino in un doloroso post sulla sua pagina ufficiale.

