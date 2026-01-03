Auto contro furgone sulla provinciale per Monti: ferite due persone

Violento incidente stradale a Monti.

Oggi, 3 gennaio, sulla strada provinciale 147, in direzione Monti, è avvenuto un violento incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto e un grosso camion si sono scontrati, causando il ferimento di due persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che per permettere i soccorsi sanitari, ha dovuto operare con cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere dell’abitacolo, liberando il conducente ed il passeggero rimasti incastrati all’interno del veicolo.

Dopo essere stati stabilizzati dal personale sanitario presente sul posto, i due feriti sono stati trasportati dall’ambulanza e dell’elisoccorso del 118 per il trasferimento immediato verso il presidio ospedaliero di Sassari ed Olbia al fine di ricevere gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei detriti dalla sede stradale. Al momento sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

