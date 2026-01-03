In Gallura crescono gli omicidi e quelli tentati: escalation dal 2022

Aumentano anche i tentati omicidi in Gallura.

In Gallura sono in crescita gli omicidi. Un drammatico aumento di casi dal 2022 al 2025, in un territorio che fino a pochi anni fa non presentava indici di criminalità così alta per questo tipo di delitti. Se nel resto della Sardegna il 2025 ha portato a una diminuzione di omicidi, nel territorio gallurese si assiste alla tendenza opposta.

Con due omicidi la Gallura nel 2025 ha registrato un’incidenza di 1,25 casi su 100.000 abitanti. Le vittime sono Marco Pusceddu, soccorritore ucciso a Buddusò nell’agosto del 2025 e Cinzia Pinna, 33enne uccisa nel settembre 2025. L’estate è stata una stagione nera per quanto riguarda gli omicidi volontari nel territorio gallurese.

Allarme omicidi in Gallura.

In Sardegna, rispetto al 2024, i delitti hanno registrato un forte calo, con sette casi sui sedici dello scorso anno. Il calo è evidente anche nel confronto con gli anni precedenti. La Gallura però mostra una grave controtendenza costante e questa si registra dal 2022. Negli anni precedenti il dato oscillava dai 0 casi a 1 o 2. Il tasso degli omicidi volontari consumati in Gallura negli ultimi anni va dallo 0,63 a 1,27 casi ogni 100mila abitanti. Un dato sopra la media nazionale, che è intorno allo 0,57. Nel territorio sono cresciuti anche i femminicidi con diverse donne uccise negli ultimi dieci anni, come Cinzia Pinna, Rosa Bechere, Erika Preti e Zeneb Badir.

I delitti.

Tra il 2022 e il 2025 si sono consumati otto omicidi in Gallura. Le vittime sono prevalentemente uomini, ma crescono anche i femminicidi. Nel 2025 due omicidi hanno sconvolto il territorio con il delitto di Marco Pusceddu a Buddusò e di Cinzia Pinna a Palau. Nel 2024 due omicidi: il delitto ad Arzachena di Tonino Pirastru e quello di Miguel Paez a Olbia. Il 2023 si era chiuso con due delitti efferati: quello di Giovanni Fresi ad Arzachena e Davide Unida a Luras. Nel 2022 l’efferato omicidio di Tony Cozzolino a Olbia e la scomparsa di Rosa Bechere a Olbia. La maggior parte dei delitti in Gallura riguardano conoscenti e famigliari.

I tentati omicidi.

Crescono in Gallura, come nel Sassarese, i tentati omicidi. Con il caso di Padru, avvenuto ieri 2 gennaio, anche il 2026 si apre con un bilancio negativo. Crescono i reati violenti, anche i tentati omicidi nel territorio gallurese. Le città più grandi, come Olbia, restano teatro di questa tipologia delittuosa, con un caso a novembre che ha coinvolto tre tunisini.

