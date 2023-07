Relax e resort da 1.000 euro a notte in Costa Smeralda per la Canalis

Elisabetta Canalis torna in Sardegna e sceglie un resort esclusivo di Porto Cervo.

Anche Elisabetta Canalis ha scelto la Gallura per trascorrere le sue tanto attese vacanze nella sua Sardegna. L’ex Velina è arrivata in Costa Smeralda assieme a sua figlia Skyler Eva, dove si è ritratta in un bellissimo resort a 5 stelle con piscina e villa in granito.

Il resort che la ospita è favoloso e pieno di confort, situato tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Oltre alle camere d’albergo, il resort offre anche sette ville con piscina privata. I prezzi delle suite e delle camere d’albergo variano da 460 fino a 880, che sale a 1.000 euro a notte nel mese di agosto.

La villa che ospita la Canalis è enorme, perché può ospitare fino a 11 persone, a seconda delle dimensioni, e offrono tutti i comfort desiderabili, come pavimenti in marmo, piscina riscaldata, terrazza arredata, una vasca Jacuzzi e un arredamento tipico delle ville in Sardegna. Appena arrivata nella sua terra natìa, Elisabetta Canalis ha salvato una tartaruga in difficoltà in mezzo alla strada, dimostrando ancora una volta il suo amore per gli animali.

Qui la showgirl è anche in dolce compagnia, con il suo allenatore Georgian Cimpeanu, che la sta preparando per un possibile futuro incontro di kickboxing. Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram le foto dei suoi duri allenamenti e le sue abitudini sane che spiegano il perché il suo corpo è così tonico. Ovviamente non è mancato il relax al mare per l’ex Velina.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui