Commozione a La Maddalena per la scomparsa di Roberto Girardi

Aveva solo 35 anni e un infarto lo ha portato via dalle sue tre figliolette e dalla sua famiglia: lutto a La Maddalena per Roberto Girardi. La sua è una famiglia molto conosciuta a La Maddalena e la morte improvvisa ha colpito al cuore la comunità. Attività commerciali chiuse per lutto in centro e assenze dal lavoro per partecipare al suo funerale.

Anche l’Ilva ha mostrato un messaggio di cordoglio esponendo il fiocco nero del lutto sui profili social. “L’Asd Ilvamaddalena tutta è vicina alla famiglia Girardi – si legge – per la prematura perdita del caro Roberto”. Lascia le sue bambine Ilaria, Nancy ed Emma con la compagna Valentina, il padre Dante, la madre Antonella, la sorella Laura, il fratello Andrea e la suocera.

