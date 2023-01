Encomio a due vigili urbani di Olbia

In occasione della festa di San Sebastiano il Comune di Olbia ha tributato un encomio a a due agenti della Polizia locale per aver salvato una bambina. “Durante le celebrazioni in occasione della festa di San Sebastiano, abbiamo consegnato le pergamene di encomio agli assistenti di Polizia locale Giusy Ventroni e Stefano Dessanti“, ha spiegato il sindaco Settimo Nizzi.

“Durante un controllo sul territorio, il giorno 6 ottobre 2022, richiamati dalle urla disperate dei genitori, sono intervenuti con tempismo, coraggio e capacità – ricorda -. Per evitare il soffocamento di una bambina di poco più di un anno, richiedendo l’intervento dei sanitari con la massima urgenza”. Così spiega Nizzi sui social i motivi dell’encomio. “La tempestività dell’intervento ed il sangue freddo degli agenti hanno permesso alla piccola di respirare fino all’arrivo dell’ambulanza – ricorda il sindaco di Olbia -. Il gesto degli assistenti di Polizia locale è un grande esempio di professionalità, fermezza, coraggio ed elevatissimo spirito altruistico. Per questo abbiamo trasmesso loro i più alti sentimenti di apprezzamento ed i ringraziamenti più sentiti”.

