L’estate non è finita e nemmeno i furti, ennesima auto svaligiata a Olbia

Ennesimo furto a Olbia.

Ancora un furto in auto a Olbia. Dopo il caso avvenuto qualche giorno fa alle Saline, questa volta i ladri prendono di mira le auto in pieno centro. Una famiglia di turisti è stata derubata ieri mattina delle sue valigie, lasciate all’interno della vettura.

La vittima del furto ha scritto un post sui social, con la speranza di ritrovare le cinque valigie rubate offrendo anche una ricompensa. “Allego al post l’immagine della valigia e degli zaini – scrive -. Il furto è avvenuto nel parcheggio nei pressi della ruota panoramica. Da come ho letto da altri post sono sempre gli stessi ladri che poi successivamente abbandonano le valigie nelle campagne, premetto che all’interno avevo delle AirPods e l’ultima posizione che mi ha segnalato e in una strada alle spalle dell’aeroporto, non mi vorrei sbagliare ma sembra chiamarsi via Loiri”.

”Lascio un mio recapito telefonico 3389514221 – prosegue il turista -. Purtroppo io non sono della zona ed eravamo in procinto di ritorno, in attesa di un vostro aggiornamento auguro a tutti una buona serata”.

