L’Erbolario sbarca a Olbia Mare, aperto il 170esimo punto vendita

L’Erbolario ha aperto al Centro commerciale Olbia Mare

L’Erbolario, azienda cosmetica di Lodi, ha raggiunto i 170 punti vendita in Italia con le aperture a Olbia, Messina e Losanna. Il mese di maggio si è chiuso per L’Erbolario, che proprio quest’anno festeggia 45 anni di attività, con l’apertura di tre nuovi punti vendita a insegna. I due nuovi Negozi di Messina (Via Fabrizi 53/55) e Olbia (Centro Commerciale Olbia Mare), rispettivamente inaugurati il 13 e il 31 di maggio, hanno portato a 170 il numero degli store L’Erbolario presenti in Italia. Mentre con l’apertura, il 17 maggio, del nuovo negozio di Losanna, in Svizzera, si attestano a oggi ben 13 presenze all’estero.

I tre nuovi punti vendita sono concepiti secondo le caratteristiche tipiche dei negozi del marchio, con un’esposizione curatissima di tutta la gamma dei prodotti. Dalle linee profumate ai trattamenti per viso, corpo e capelli, fino ai solari e ai profumatori per ambienti e tessuti. Accanto ai cosmetici, è presente la ricca proposta di Erbamea, sister company de L’Erbolario specializzata nel fitoterapico.

Anche per il nuovo punto vendita di Olbia sono attivi i servizi Clicca & Prenota e Ritiro in negozio, sviluppati da L’Erbolario in un’ottica omnicanale. Ovvero per offrire ai Clienti nuove possibilità di acquisto sfruttando la sinergia tra negozi fisici e web. Il servizio “Clicca & Prenota” permette infatti di prenotare i prodotti preferiti online per acquistarli nel punto vendita selezionato in sole due ore. Il servizio “Ritiro in negozio” consente invece di acquistare online e ritirare poi i prodotti nel negozio scelto.

Tutti i clienti dello store di Olbia potranno inoltre iscriversi alla Raccolta punti fedeltà per essere sempre aggiornati sulle promozioni e ricevere vantaggi esclusivi.

