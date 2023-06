Via l’ecomostro di lusso da Cala Finanza, ma ci sono due indagati

Due indagati per la festa vip a Cala Finanza, davanti a Tavolara

Passata la festa vip, gli operai hanno cominciato a smantellare l’ecomostro di lusso da Cala Finanza, ma ci sono due indagati. Sulla maxi-struttura amovibile realizzata sulla costa di Loiri Porto San Paolo si sono accesi i fari della Procura di Tempio. Le polemiche sulle dimensioni del gazebo davanti a Tavolara hanno portato a sopralluoghi della Polizia locale, dei carabinieri e della Guardia costiera.

Secondo l’Unione Sarda l’inchiesta ha portato a due denunce. Nel registro degli indagati sono finiti lo show producer Etienne Russo, della società Villa Eugenie, e il direttore dei lavori, l’architetto Pier Franco Loi. Il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, aveva spiegato che al Comune era stato comunicato che sarebbero stato realizzate opere temporanee e amovibili. Tanto che avevano pensato a dei gazebo e non un palco da rockstar. Il Comune non aveva concesso, inoltre, l’esclusiva del parcheggio per tutto il mese.

Da lì era scatatta la corsa a scoprire chi avesse organizzato il mega party nelle pertinenze di Villa Joy. Nei giorna ridossod ell’evento altre polemiche hanno riguatrdato la privatizzazione del centro di San Pantaleo. Anche nella frazione-gioiello di Olbia, l’evento vip non è passato inossservato. E anche lì, come a Cala Finanza, tutto era blindato per evitare cuoriosi ai festeggiamenti di lusso.

Adesso la festa è finita e gli operai stanno smantellando tutto. Ma ci saranno gli strascichi legali.

