L’ultima rosa di Ernesto Andreotti, lutto a La Maddalena

Lutto a La Maddalena per la scomparsa di Ernesto Andreotti

Stamattina ha pubblicato la sua ultima rosa, il suo tradizionale buongiorno su Facebook: La Maddalena dice addio a Ernesto Andreotti. Da pochi mesi è in vendita lo storico ristorante La Terrazza e oggi Ernesto ha dato il suo ultimo saluto agli amici sui social.

“Ogni giorno per anni una rosa, mi aspettavo come rugiada del mattino. Da oggi la goccia sul fiore più bello. sarà una lacrima nel giardino delle lacrime”. Così lo saluta Tony Cervo sulla sua bacheca. Tanti i messaggi di cordoglio per una persona amata e benvoluta dalla comunità maddalenina. “Buongiorno amiche ed amici, buona domenica” è il messaggio che stamattina ha accompagnato l’ultima rosa postata da Ernesto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui