L’Ilvamaddalena vince anche con la Villacidrese

L’Ilvamaddalena vince 3-0 in trasferta con la Villacidrese e conserva la sua prima posizione solitaria con sette punti di vantaggio. La prima posizione in Eccellenza a fine campionato consentirà la promozione diretta in Serie D. “Tre gol e tre punti, al termine di una prestazione veramente maiuscola dei nostri biancocelesti – spiegano dall’Ilva -. Sempre padroni del campo, non hanno mai corso rischi, andando subito in vantaggio, e mettendo al sicuro il risultato nel secondo tempo. Il primo gol con uno splendido stacco di testa di Nico Madero, il raddoppio con una eccellente azione solitaria di Nico Maitini, la terza rete una botta imparabile dal limite di Nico Serra: Nico’s Day“.



“La quinta vittoria esterna stagionale, contro la Villacidrese, ci consente di mantenere sette punti sulla Ferrini, vittoriosa a Calangianus – spiegano da La Maddalena -. Ma aumenta il vantaggio sul Tempio, sconfitto sul campo della Tharros ed ora – con due partite da recuperare – staccato di tredici punti e scavalcato dall’Ossese, che batte il Ghilarza e resta a undici punti dalla vetta. Bene il Taloro, che vince a Barisardo e si porta ad un solo punto dalla zona playoff, agguantando il San Teodoro, bloccato sul pari dal Villasimius”.

[foto: Directa Sport]

